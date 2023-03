Guida spericolata a Modena: in 700 sono passati col rosso agli incroci con i nuovi velocar

Il comandante della polizia locale Roberto Riva Cambrino

Modena, 23 marzo 2023 – Si pensava che la comunicazione diffusa sull’installazione dei velocar (ex photored) il mese scorso avrebbe ridotto se non proprio azzerato i passaggi col rosso al semaforo. É stata purtroppo un’illusione: sono risultate quasi 700 le violazioni nelle prime quattro settimane di attività dei nuovi apparecchi. Significa che ogni giorno nei quattro incroci in media quasi 27 conducenti, per lo più di autovetture (95 per cento) ma anche di motocicli e autocarri, non si sono fermati al rosso, rischiando quindi collisioni con altri veicoli o di investire pedoni e ciclisti. "È la dimostrazione – spiega il comandante della polizia locale Roberto Riva Cambrino – che l’intensificazione dei controlli anche con strumentazione elettronica è necessaria anche se insufficiente". Nel dettaglio, il semaforo meno rispettato è quello tra via Emilia ovest, via Marco Polo e strada Nazionale per Carpi: nei 26 giorni di attività considerati (dal 14 febbraio al 10 marzo) ha fotografato 335 violazioni, cioè quasi 13 al giorno. Nello stesso periodo, l’altro velocar collocato tra via Emilia Est e via Bonacini (dove già anni fa vi era un ’photored’) ha rilevato 168 passaggi col semaforo rosso: ogni giorno più di sei veicoli sono transitati incuranti del semaforo...