Multe dei velocar, il Comune fa ricorso contro l’annullamento

Botta e risposta martedì sera in consiglio comunale sulla questione delle multe comminate dagli autovelox posti sulla circonvallazione e poi annullate dal giudice di pace davanti al ricorso dei cittadini coinvolti. Due i punti all’ordine del giorno: da un lato l’interrogazione a firma di Gabriele Padovani, di Area Liberale, circa la possibilità che il Comune rimborsi tutti i cittadini colpiti dalle contravvenzioni nel periodo in cui il velox si trovava nel punto da cui la prefettura consigliò di spostarlo. Tremila e seicento multe che comportarono un afflusso di mezzo milione di euro nelle casse comunali: contravvenzioni che non solo Palazzo Manfredi non intende rimborsare, ma contro il cui annullamento ha addirittura fatto ricorso. "Dalla maggioranza abbiamo avuto una prova di giustizialismo", attacca Gabriele Padovani, spalleggiato da Andrea Liverani e Stefano Bertozzi per Lega e Fratelli d’Italia. "Oggi il Movimento 5 Stelle si spinge a criticare le sentenze dei giudici: sono maturati. Per i pentastellati adesso è possibile mettere in discussione le sentenze. Detto da loro c’è qualcosa che stride". Accuse che, dall’altro lato della barricata, vengono ricalciate indietro: "le argomentazioni di Area Liberale e Fratelli d’Italia sono surreali", ha replicato il consigliere pentastellato Marco Neri. Alessio Grillini, di Italia Viva, nel suo intervento ha difeso l’assessore Bosi a cui non possono essere attribuiti gli errori tecnici. E ha ripercorso le sue posizioni sul tema della circonvallazione – suo cavallo di battaglia – a favore della sicurezza stradale, ma ribadendo le sue perplessità sulla scelta di installare velocar su una strada che presenta numerosi problemi. E l’inutilità dal punto di vista educativo.