Pavullo, cambia la giunta. Lami nuova assessore. Rimpasto di deleghe

Dopo la revoca un mese fa delle deleghe ed Angela Pietroluongo il sindaco Davide Venturelli ha nominato assessore Camilla Lami, nata a Pavullo nel 1988, alla quale ha rilasciato deleghe a: Comunicazione istituzionale, Politiche per la partecipazione e la trasparenza, Referente per le relazioni con il pubblico, URP e Rete Civica, Partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi pubblici comunali, Rapporti con associazionismo e volontariato, Controllo di gestione, Organizzazione e semplificazione amministrativa, Strumenti di pianificazione, Programmazione strategica e Ricerca risorse e bandi. "Camilla Lami – ha spiegato il primo cittadino – "è persona scrupolosa, determinata e coscienziosa, che sono certo che potrà portare un importante valore aggiunto al governo della nostra comunità. Aveva già collaborato con la nostra squadra in campagna elettorale e ha proseguito il suo impegno in questi anni promuovendo diverse iniziative (basti pensare alla nuova manifestazione "Pavullo città dei bambini"). Collabora con diverse associazioni, tra le quali MammAmica e FrignAut. Cresciuta in un ambiente di centro-sinistra, ha deciso di abbracciare il nostro progetto civico per contribuire alla crescita del nostro territorio. La sua famiglia ha dato tanto a Pavullo: suo nonno era il dottor Giuseppe Lami che è ancora oggi ricordato per la sua grande opera spesa a favore dell’ospedale e degli ammalati. I suoi genitori sono attivissimi nel mondo del volontariato. Oltre alla nomina del nuovo assessore il sindaco ha modificato alcune deleghe assegnate agli altri membri di Giunta. Angela Pietroluongo aveva quelle a scuola e pubblica istruzione, politiche educative e scolastiche – asili nido, trasporti scolastici e politiche giovanili.

w. b.