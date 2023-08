Pellegrinaggio in bici fino a Roma

Hanno pedalato per 23 ore consecutive, da Fanano a Roma Alberto Piccinelli e Fabio Corsini, partiti giovedì, alle 15: senza fermarsi, alle 14 del giorno successivo hanno adagiato le loro bici ai pilastrini di Piazza San Pietro. "L’intento era di portare la bicicletta nella piazza del Vaticano, è stato un pellegrinaggio su due ruote, una curiosità a livello sportivo" racconta Alberto Piccinelli".

L’itinerario seguito dai due ciclisti è stato Fanano, Pistoia, Firenze, Siena, Viterbo, Lago di Bolsena, Roma. "Varcato l’Appennino, abbiamo percorso tutta la Cassia. Di notte non abbiamo trovato traffico. Avevamo spuntini nello zaino ed eravamo equipaggiati in autonomia, ma sempre sulla bici". Alle 22 hanno raggiunto Firenze.

"Abbiamo pedalato tutta la notte – continua Piccinelli – per arrivare in prossimità di Roma ed evitare quanto possibile il caldo. C’era veramente molta afa nelle ore diurne, ma sia Fabio che io siamo allenati. L’obiettivo personale era di arrivare in Piazza San Pietro, io sono un credente e per me questo era importante". Alberto e Fabio sono due sportivi a livello amatoriale. Ad esempio, Alberto Piccinelli si è distinto specialmente nel podismo, ha corso maratone e diverse 100 chilometri.

w.b.