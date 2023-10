Piazza XX Settembre, serata musicale con la Banda Ferri

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico, vi aspetta domani alle 21 in piazza XX Settembre per un concerto speciale in compagnia della Banda Cittadina Andrea Ferri’ e della voce del Soprano Annalisa Ferrarini. La serata, presentata da Daniela Terenziani, vedrà l’esibizione di brani tratti dalle più belle colonne sonore di film italiani e internazionali, con un tributo speciale al Maestro Ennio Morricone, senza dimenticare temi classici come l’Ave Maria di Gomez e il cantautorato italiano di Nomadi e De André.

Per l’evento è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Rucola e Stracchino, Altoforno – Impasti Agresti, Charly Cafè, Vasinikò, Sosta Emiliana, Sapori a Modena, Prime Restaurant Fish per godersi lo spettacolo seduti al tavolo. Programma della serata: Blues Brothers Pirati dei Caraibi Giù la testa Brava Mina Robin Hood Moment for Morricone The Simon and Garfunkel collections Supernomadi Rusalka’s song to the moon Abba Gold Deborah’s theme De André for band Ave Maria di Gomez Vecchia Napoli.