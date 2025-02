Più di un milione di euro per la residenza protetta ’Parco della Graziosa’

A Manzolino sarà ampliata la residenza protetta ’Parco della Graziosa’. Ad annunciarlo è stata la stessa Fondazione ’Casarini Camangi Paolo’ di Castelfranco Emilia, storico ente di assistenza e promozione sociale senza fine di lucro, che ha ricevuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro da UniCredit. La stessa Fondazione in una nota spiega: "L’operazione – un mutuo ipotecario a tasso agevolato e della durata di 15 anni – è finalizzata alla realizzazione dei lavori di ampliamento della residenza protetta Parco della Graziosa, nella frazione di Manzolino. L’obiettivo è ampliare l’offerta di accoglienza e di assistenza per gli anziani fragili e il supporto alle loro famiglie. Alla struttura, destinata all’assistenza riabilitativa di persone anziane non autosufficienti e che ad oggi dispone di 40 posti di residenza sanitaria assistita, la Fondazione ha voluto affiancare un nuovo edificio per complessivi 1.192 metriquadri, che permetterà di avere all’interno della struttura una cucina per la fornitura di pasti, di aumentare i posti letto di ulteriori 20 unità e di creare 3 mini-appartamenti per utenti parzialmente autosufficienti". "Questo intervento – spiega il presidente della Fondazione, Andrea Zanetti – rientra nella finalità della Fondazione, che ha come scopo esclusivo la promozione di opere di assistenza, studio, educazione e ricerca scientifica, senza fine di lucro". "Grazie a questa operazione – commenta Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit – sosteniamo un progetto di forte impatto per la comunità. Questo finanziamento contribuisce alla missione della Fondazione Casarini Camangi, nostra storica cliente e punto di riferimento nelle attività di assistenza e promozione sociale locale".