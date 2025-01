Polizia locale, il bilancio: "Più controlli sulle strade e prevenzione nelle scuole. Sicurezza una priorità"

di Ottavia FirmaniControlli in crescita, come anche gli incidenti, ma denunce, arresti, espulsioni e mortali in calo. Questo il resoconto che, in occasione della festa del patrono della Polizia locale, il Comando di via Galilei ha presentato nel report del 2024. Numeri che sembrano indicare un leggero miglioramento se messi a confronto con quelli del 2023. Viste le recenti notizie di cronaca e i tragici incidenti che in questi giorni hanno strappato la vita a quattro persone nella provincia modenese, la Polizia parte facendo il punto sulla questione: sono stati 2.193 i sinistri stradali nel 2024, dunque in lieve crescita rispetto ai 2.190 del 2023, e hanno portato a otto esiti mortali, contro gli 11 del 2023, e a 1.197 feriti, in diminuzione rispetto ai 1.203 dello scorso anno.

"Il tema della sicurezza stradale continua a rappresentare una priorità per la polizia locale di Modena – commenta la comandante Valeria Meloncelli –. Abbiamo aumentato le ore di presenza nelle scuole degli agenti che, come volontari, svolgono attività di educazione stradale con progetti specifici. Sono continuate, inoltre, le campagne mirate al contrasto all’incidentalità stradale e alla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche. Abbiamo visto – continua Meloncelli – che è pressoché costante il numero degli incidenti rispetto all’anno precedente, ma sono diminuite le persone rimaste ferite e anche le persone decedute. Questa è la prova della nostra attività volta al miglioramento della sicurezza stradale".

Attività che, stando al report della Polizia, rientra in una più ampia azione di ispezione. Nel 2024, 4.475 persone e 3.892 veicoli controllati dalle pattuglie sulle strade cittadine. Si aggiungono a questi numeri, anche i 43.839 mezzi passati al vaglio del Comando attraverso i sistemi tecnologici in possesso della Polizia da cui sono risultate 179mila violazioni al Codice della strada. Nello specifico, il ‘targa system’ e il ‘safer traffic’ e il nuovo ‘laser scanner’ che permette di ottenere informazioni specifiche durante i rilievi nei sinistri stradali.

Interessante, in questa ottica, la crescita di dispositivi di videosorveglianza, che passano dai 423 del 2023 ai 500 del 2024. "Un sistema di telecamere che – rassicurano dalla Polizia locale – sarà ulteriormente ampliato nel corso del 2025". A completare il quadro, i dati sulla sicurezza urbana che registrano una lieve diminuzione nei valori. Si parla infatti di 1.109 denunce, a fronte delle 1.260 del 2023, 14 arresti, contro i 23 dello scorso anno, e 196 accompagnamenti per identificazione ed espulsione, 34 in meno rispetto al 2023. Nel contrasto alla violenza di genere, il Comando di via Galilei rende noto che nel 2024 sono state eseguite 7 ordinanze di misure cautelari con allontamento e applicazione del dispositivo elettronico in situazioni di maltrattamenti o violenza.

"Un bilancio positivo – riassume la comandante –. Quest’anno sono state varie le azioni legate al miglioramento della sicurezza del nostro centro, ad esempio l’introduzione degli street tutor in zona Gallucci e nel parco Pertini, ovvero nelle zone di aggregazione dove maggiormente abbiamo avuto problemi. Parlo di un bilancio positivo perché la presenza della Polizia contribuisce a rendere più vivibile la città.Vorrei evidenziare che abbiamo rinnovato le convenzioni con le associazioni di volontariato perché anche loro contribuiscono a migliorare la città".