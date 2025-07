Ponte ciclopedonale sul Secchia, partono i lavori

Iniziati i lavori per la posa del ponte ciclopedonale sul fiume Secchia, che all’altezza dell’abitato di San Giovanni unirà la Ciclovia del Sole proveniente dal mantovano, percorrendo l’argine sinistro del corso d’acqua, con l’argine destro che scende in direzione di Concordia (via Matteotti) e la Bassa modenese. Si tratta di una passerella in strutture metalliche, interamente in acciaio cor-ten, ad arco centrale sul fiume che avrà una lunghezza di circa 80 metri, mentre la larghezza dell’impalcato sarà complessivamente di 5,20 metri con sezione trasversale simmetrica composta da due corsie laterali, ciclopedonali monodirezionali. Disterà 75 metri, a sud, dallo storico ponte stradale esistente della provinciale per Novi, come concordato con il Comune di Concordia e la Soprintendenza, in modo da garantirne al contempo la fruibilità, senza eccessive deviazioni del percorso ciclo-pedonale, ed il corretto inserimento paesaggistico.

La conclusione del cantiere è prevista per il 10 luglio. In questo lasso di tempo – avverte l’amministrazione comunale - per consentire la movimentazione delle strutture sarà necessario posizionare una autogru e mezzi di lavoro nel tratto di via per San Possidonio, compreso tra via Carducci e via Matteotti, che per tutta la durata dei lavori rimarrà chiuso al traffico veicolare e ciclopedonale, con deviazioni in via Matteotti per chi proviene da via per San Possidonio. Su via Terzi e Livelli, lato San Giovanni, stazioneranno, invece, i mezzi sui quali sono caricate le strutture metalliche del ponte. Questi mezzi si fermeranno solo per il tempo necessario allo scarico, durante il quale il traffico sarà regimentato sulla via Terzi e Livelli tramite movieri. Questo ponte fa parte del piano di completamento del tratto di Ciclovia del Sole che da Concordia sulla Secchia arriverà a Mirandola.

Si tratta di un investimento realizzato dalla Provincia che ammonta complessivamente a 4,225 milioni di euro. Le opere sono state aggiudicate alla ditta Mantovagricoltura srl per la realizzazione del tratto Concordia – Mirandola con un importo complessivo di 2,675 milioni di euro e alla ditta Zini Elio srl per l’attraversamento del Secchia a Concordia, con un importo di 1,550mila euro. Sulla parte centrale del ponte verranno anche poste delle panchine.

Alberto Greco