Precipita con l’auto in un canale: conducente incastrato tra le lamiere

Modena, 29 maggio 2024 – Precipita con la vettura in un canale dopo essere uscito di strada. Il brutto incidente è avvenuto questa mattina nel Modenese, pochi minuti prima delle nove, nel territorio di Castelvetro all’incrocio tra via Croce e via Medusia. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che, vista la situazione, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In poco tempo è arrivata la squadra di caschi rossi da Vignola, con in supporto un autogrù e un furgone del soccorso fluviale da Modena.

Il conducente della vettura è stato stabilizzato dentro l'autovettura e liberato dalle lamiere in cui era bloccato, per poi essere portato sulla strada e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale in codice di media gravità. Dopo è stata recuperata anche la macchina con l’autogrù: un intervento che ha visto l’interruzione della circolazione stradale in entrambi i lati di marcia, fino al termine delle operazioni dei vigili del fuoco.