Professore aggredito al Corni di Modena dagli studenti colpito da malore, la preside difende i ragazzi: “Docente offensivo”

Professore aggredito dagli studenti (foto generica)

Modena, 20 gennaio 2023 – “Gli studenti sono stati avvicinati in maniera brusca e anche un po’ offensiva dal docente, che sembrava li stesse riprendendo col cellulare per fare un video”. Sono le parole di Alessandra Milella, la preside dell’istituto Corni che, ai microfoni di Trc Modena, ha fornito nuovi elementi rispetto a quanto accaduto giovedì nel cortile della scuola in Largo Aldo Moro.

Stando alla prima ricostruzione, infatti, sembrava che, dopo essere stati ripresi dall’insegnante, i ragazzi l’avessero pesantemente offeso, tanto da provocargli un malore. Era intervenuta, oltre che la polizia, anche l’ambulanza.

Ora la preside fornisce elementi che rendono il quadro più problematico. “Rimango perplessa – ha spiegato la dirigente – di fronte a una vicenda di questo tipo, che coinvolge una persona adulta, un docente, che dovrebbe riuscire a mantenere un autocontrollo e non arrivare a tu per tu con ragazzi di 15-16 anni».