Prova a rubare nel camper Polizia denuncia 36enne

Insieme ad un complice ha cercato di rubare in un camper in sosta in largo Sant’Agostino. L’uomo, un tunisino di 36 anni, è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio. A fermare il balordo sono stati gli agenti della volante, intervenuti ieri pomeriggio appunto nel parcheggio della Galleria Estense, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva sorpreso due persone intente ad armeggiare su un camper in sosta, con targa inglese. Gli agenti, intervenuti nell’immediatezza, sono riusciti a localizzare i due uomini che però hanno cercato di fuggire. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il 36enne, dopo un inseguimento, è stato bloccato in viale Molza. Lo straniero – hanno appurato poi gli agenti – aveva effettivamente forzato la catena di ancoraggio della bici al camper, procurando anche dei danneggiamenti alla bici stessa. Solo grazie al tempestivo intervento della Volante, il furto non è stato portato a termine.