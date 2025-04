Asfalto deformato sulla provinciale Giardini: arriva il limite dei 30

Modena, 16 aprile 2025 – L’asfalto non è sicuro, arriva il limite di velocità sulla strada provinciale tra Serramazzoni e Maranello. Per i tecnici della Provincia di Modena “la condizione del fondo viario è sicuramente correlata all’incremento di traffico pesante dovuto alla chiusura del ponte Rio Torto sulla strada Nuova Estense, che da settimane insiste lungo questo asse viario. Per questa ragione si raccomanda la massima prudenza e il rispetto delle norme a tutti gli automobilisti e motociclisti”.

Così, per la provinciale 3 Via Giardini è stato istituito il limite di velocità massima di 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso, “per garantire la sicurezza della circolazione stradale, a causa delle deformazioni del fondo stradale”. Norme che resteranno in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. A segnalare le deformazioni sono state apposti i cartelli adatti, così da evidenziare la situazione della carreggiata nei tratti interessati e rendere i conducenti più coscienti del pericolo.

Sempre lungo la strada provinciale 3 Via Giardini, in località la Fontanina, nel Comune di Serramazzoni, è poi in corso un intervento di ripristino del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico con l’obiettivo di ripristinare e garantire la sicurezza stradale a seguito dei dissesti idrogeologici avvenuti nel maggio 2023 a causa degli eventi meteo-climatici straordinari.

Infatti la strada provinciale 3 fu colpita, nel mese di maggio 2023, dall’ondata di maltempo che investì il territorio provinciale e regionale, comportandone la chiusura temporanea e successivamente una riduzione del transito a senso unico a causa di movimenti franosi che interessarono il versante di monte della carreggiata.