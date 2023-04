Questura, slitta la fascia A "Nessuna pugnalata dal Governo Avremo quello che ci spetta"

di Valentina Reggiani

"Una grave perdita per Modena". E’ ciò che per tanti rappresenta la mancata elevazione della questura in fascia A, sinonimo di una maggiore sicurezza per i cittadini. Secondo le forze politiche di centrodestra, però, le cose non stanno proprio così. Il senatore di FdI, Michele Barcaiuolo sottolinea: "Sono stati gli ultimi dieci anni di Governo a portare ad una riduzione degli agenti in tutto il paese. La realtà è che ora come ora si è data la priorità alle questure capoluogo di Regione perché il governo è partito da lì per destinare i primi fondi disponibili. Dopo di che si passerà agli altri Comuni, come Modena o Latina ad esempio. Nel frattempo però sono stati assunti a livello nazionale 5mila nuovi agenti e questo avrà ripercussioni positive anche per Modena, dove alcuni poliziotti saranno destinati. Non è stato questo Governo ad attendere dieci anni per elevare la questura di fascia". Dello stesso parere Valentina Mazzacurati, responsabile Lega Giustizia. "Sono incredibili nonché pretestuose le dichiarazioni del sindaco: non vi è stato alcun passo indietro del Governo sulla Questura in fascia A e nessun inadempimento delle promesse. Ieri in Cdm sono state promosse L’Aquila, Potenza, Perugia e Ancona. Tra quelle elevabili c’è anche Modena e altre, che verranno certamente elevate in questa legislatura – sottolinea. – Il Pd di Modena non imputi a questo Governo insediato da 5 mesi l’inefficienza della Lamorgese. Questo Governo ha già fatto assunzioni anche straordinarie per 2100 poliziotti con l’ultima legge di bilancio, che ha elevato già 4 questure e che nei 5 anni di governo darà la doverosa attenzione anche a Modena".

"Alla mera propaganda del Partito Democratico, che solo pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo Governo sbraitava per il passaggio di fascia, sapremo rispondere coi fatti, non coi proclami", dice una nota congiunta di FdI, Lega e Forza Italia.

A parlare di occasione persa, invece, è Antonio Carpentieri, consigliere gruppo Pd. "Era ciò che avevano richiesto i modenesi con una petizione e dal Consiglio comunale con due mozioni e cioè una Questura di fascia superiore che agevolerebbe anche il lavoro degli agenti sotto organico da tempo. Il Governo nonostante le rassicurazioni del Ministro degli interni, non ha ritenuto di includere la nostra Questura tra quelle che saranno elevate. Eppure l’iter era già avviato. Una pianta organica di circa 350 agenti per tutta la provincia non più rispondente alle necessità di un territorio cambiato dal lontano 1989, anno di riferimento per i nostri organici". A chiedere al Governo di ripensarci è la Cisl: "Siamo delusi, la nostra provincia merita ben altra attenzione da parte del Governo, che non può ignorare la domanda di sicurezza proveniente dal territorio", dichiara la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo. "Senza un’adeguata dotazione di personale e mezzi, che solo la promozione dalla fascia B ad A garantirebbe, la questura di Modena rischia di non poter fronteggiare le nuove emergenze".

"Una decisione che non ha alcun senso logico alla luce di un iter che non ha conosciuto ostacoli e delle esigenze stesse del nostro territorio. Modena è l’unica città esclusa dal provvedimento. Mi chiedo quali siano i motivi dietro questa scelta e voglio sperare che non siano di natura politica", conclude l’onorevole del M5S, Stefania Ascari. Una decisione che anche Confesercenti Modena spera si possa rivedere "perché c’è bisogno di un presidio maggiore di sicurezza".