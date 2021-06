San Cesario (Modena), 14 giugno 2021 - Terrore in A1. Tre forti esplosioni, con l’Autostrada del Sole (foto) chiusa in entrambe le corsie. E’ questa la situazione che si presenta dalle 20 di questa sera, lunedì 14 giugno 2021, sulla A1, nel territorio compreso tra Modena e San Cesario sul Panaro. All’origine di tutto l’assalto a un portavalori (video) messo in atto da diversi uomini armati.

Diversi i mezzi fermi, e alcuni in fiamme, tra il cavalcavia di Piumazzo di Castelfranco Emilia, in via Muzzacorona, e il cavalcavia di San Gaetano, in territorio di San Cesario sul Panaro. Da tutte e due le parti anche bilici che ostruiscono le carreggiate. Sul posto è imponente lo spiegamento delle forze dell’ordine. L’autostrada A1 è completamente bloccata (video) in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato lungo la via Emilia.

I rapinatori hanno dato fuoco ad alcune auto dopo aver minacciato con pistola gli automobilisti facendoli scendere, forse usando anche chiodi per frenare i veicoli. Hanno anche costretto due camionisti a intraversare i mezzi (video), un diversivo per intercettare un blindato portavalori.

Immediatamente, anche per il timore che sia successo qualcosa di più grave, viene fatto levare in volo anche l'elicottero del 118, con le ambulanze di supporto. Diverse le persone terrorizzate, ma per fortuna non ci sono feriti. I banditi fuggono, secondo fonti di polizia, a mani vuote, e le ricerche sono in corso, anche nel territorio bolognese. I rilievi della polizia stradale e le testimonianze sia dei vigilanti che erano a bordo del furgone, sia degli automobilisti e dei camionisti che sono stati minacciati dalla banda, saranno determinanti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'assalto e per raccogliere elementi per individuare i colpevoli.

m.ped.