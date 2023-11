Rapina sventata al supermercato. Erano in due con una scacciacani

Tentano una rapina a mano armata al supermercato Pam e i carabinieri procedono nei loro confronti con un arresto lampo. E’ successo nel tardo pomeriggio di lunedì. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, due uomini sono entrati all’interno del punto di vendita e, dopo avere arraffato e messo in uno zaino in loro possesso diversi generi alimentari, giunti davanti a una cassa hanno puntato una pistola contro una cassiera e le hanno intimato di consegnare il contante. La mossa dei due malviventi è stata subito notata da un addetto alla vigilanza del locale, che è intervenuto immediatamente in soccorso della cassiera.

Anche quest’ultimo, però, è stato pesantemente minacciato dai due giovani, che visto come stava evolvendo la situazione se la sono data a gambe verso l’uscita. Nel frattempo il personale del supermercato ha allertato il 112 e, in pochi minuti, i carabinieri sono giunti in via Falcone e Borsellino, dove si trova il supermercato. Qui i militari hanno chiesto alcune informazioni utili a identificare i due rapinatori e, dopo avere intrapreso le prime ricerche, li hanno presto individuati e fermati. Erano ancora nei pressi del medesimo centro commerciale. Sottoposti a perquisizione, nelle loro tasche sono stati trovati e sequestrati una pistola giocattolo (si trattava infatti di una scacciacani), ma priva di tappo rosso, e un coltello a serramanico di importanti dimensioni. All’interno dello zaino, inoltre, sono stati trovati generi alimentari asportati dal supermercato e subito restituiti.

Al termine dei dovuti accertamenti, i due malviventi sono stati arrestati e condotti in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Angelo De Simoni, segretario provinciale Usmia Carabinieri, commenta: "Esprimiamo un plauso ai colleghi della Tenenza di Vignola che ieri (lunedì, ndr) hanno tratto in arresto due malfattori pluripregiudicati che stavano perpetrando una rapina a mano armata all’interno di un supermercato locale. Un intervento che, nonostante la pericolosità e la complessità, è stato portato a termine in sicurezza e professionalità".

m.ped.