Ravarino baciata dalla fortuna, vinti 500mila euro

Una vincita da 500mila euro con un Gratta & Vinci "Mega" da 10 euro ha messo in fermento un intero paese, che ora si interroga alla ricerca del proprietario del biglietto che si godrà questo inatteso regalo. Della vincita, realizzata nella Tabaccheria Edicolè in via Roma, si è appreso quando Lottomatica ha comunicato a Laura Bianchini, titolare della licenza, che il tagliando venduto il 26 febbraio si era aggiudicato il ricco premio. "Questo botto – conferma Laura – è stato fatto qua. E con questo botto chiudo, perché ho in corso le procedure per la vendita della tabaccheria ed edicola, che verrà rilevata da Rita Campana. Il cambio avverrà ai primi di maggio". Dopo 42 anni e la soddisfazione di avere contribuito alla felicità di qualcuno, Bianchini lascia. "Impossibile – ci dice Laura – risalire al vincitore, ma la stragrande maggioranza della nostra clientela, oltre il 90% è costituita da ravarinesi, anche delle frazioni come Rami e Stuffione". Una vincita di questa enorme entità non se l’aspettava. "Già anni addietro abbiamo avuto vincite rilevanti – racconta Laura – una volta da 20mila euro e due volte da 10mila euro, ma una così non c’è tuti i giorni". "Sono felice della vincita soprattutto se frutto di una giocata occasionale e non patologica. Ma corre l’obbligo, nel mese che Ravarino dedica a "Non temiamo la Matematica" – dice la sindaca Maurizia Rebecchi -, ricordare che il calcolo delle probabilità ci fornisce le conoscenze di base che permettono di avere la consapevolezza delle reali regole del gioco. Se mettessimo in fila i tagliandi di quel gratta e vinci coprendo la distanza che va da una città del nord ad una città del sud, solo uno di tutti quei biglietti sarebbe quello che elargisce la massima vincita. Dunque, c’è una probabilità di vincere, certo, peccato però che sia bassisima".

Alberto Greco