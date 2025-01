Recuperata la statua "Flora" che era stata rubata

La statua della ‘Flora’ è stata ritrovata. Da lunedì pomeriggio, la copia della statua di Renzo Baraldi, che ornava il parchetto di via Catellani intitolato a Umberto Severi e che circonda il convento di San Nicolò, era scomparsa, dopo essere stata divelta dal piedistallo bronzeo murato alla base e trafugata. Un gesto che ha colpito la comunità, anche per le modalità con cui è stato posto ion essere. Dopo alcune segnalazioni arrivate all’Amministrazione, che ne denunciavano la scomparsa, grazie all’intervento degli agenti del Comando di Polizia locale di Carpi, la statua ‘Flora’ è stata ritrovata poco distante, ben nascosta e non visibile. Sono stati effettuati interventi di recupero sull’opera che sarà ora oggetto di manutenzione, per poterla poi ricollocare nella sua sede. "Ringrazio gli agenti della Polizia locale per il lavoro di pronto-intervento nel recupero della Flora – commenta al riguardo il sindaco Riccardo Righi - la cui scomparsa ci ha fatto pensare ad un atto vandalico. Faremo al riguardo delle indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili".