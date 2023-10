Restyling promosso a pieni voti: "Moderno e fruibile: ci piace"

"Una parte di Modena che riacquista vita, è bellissimo". Questa la prima impressione generale dei numerosi modenesi che sono accorsi ieri all’inaugurazione del Parco della Creatività nella piazza dedicata ai fratelli Panini. Nonostante i lavori non siano ancora giunti al termine, la riqualificazione è piaciuta. Quella di Katia Ferrari, a prima vista, "è una buonissima impressione. Ero venuta per l’inaugurazione del teatro delle Passioni, in quanto frequentatrice dei teatri modenesi, e non immaginavo tutto questo perché, pur abitando qui vicino, non avevo seguito i lavori. Mi ha lasciata di stucco: i vecchi spazi del teatro sono quasi irriconoscibili e mi ritrovo davanti uno splendido villaggio culturale e sportivo, perché anche le palestre sono meravigliose. È veramente stupendo, solo cose belle". Alessandra Formentini, reggiana, è venuta per l’inaugurazione. "Frequento la città da tanti anni e, per andare in centro, ho sempre attraversato questa zona. È una zona ritrovata, prima era un po’ in stato di abbandono, faceva quasi paura parcheggiarci, soprattutto se si tornava all’auto di sera tardi. E in più bisognava fare’’il giro del perdono’ tutto attorno. Così sicuramente è valorizzata ed è uno spazio tranquillamente utilizzabile di giorno, anche dagli studenti per sedersi, studiare, mangiare all’aperto. Ci ha fatto un’ottima impressione". Ed è d’accordo la sua collega, Lisa Cilloni. "Passavamo spesso anche prima di aprire il nostro laboratorio di restauro, per andare a lavorare in centro ci incontravamo comunque qui. Per me vale lo stesso, era una zona che era stata un po’ abbandonata, era comoda dal punto di vista del parcheggio però era stata lasciata a se stessa. Mentre così è stata riqualificata dal punto di vista creativo, con aree verdi e questo misto ferro e cemento molto moderno, ed è estremamente fruibile, con anche la palestra per i giovani. Secondo noi è stato tutto valorizzato".

Anche Francesca Giovanardi, che abita nel quartiere, è all’inaugurazione con amiche. "È circa dagli anni ’90 che aspettiamo la fine di questo intervento, per cui siamo molto felici. Scherzi a parte, abbiamo seguito tutti i lavori negli anni e siamo molto contente, soprattutto di riavere l’accesso diretto al centro: a piedi o in bicicletta sarà bellissimo passare. Me lo immaginavo molto diverso, però anche in questa prima versione embrionale è molto bello, il nostro è un parere positivo". Come lei, Edi Valnera è una residente che da tempo aspettava questo momento. "Io e mio marito abbiamo seguito i lavori fin dall’inizio ed eravamo molto soddisfatti della cosa. Perché vedere questi ruderi rimasti della vecchia azienda stringeva il cuore, quindi Modena riacquista tanto e ne ha bisogno. Quindi sono molto contenta, avevo già visto alcune fotografie sul giornale e ne sono rimasta felicemente sorpresa. Anche perché finalmente riapriranno il passaggio e noi residenti potremo riavere un accesso più semplice al centro". E aggiunge "È bellissimo, è tutta una zona che riacquista vita. Con anche la palestra per i ragazzi, sarà un centro per coinvolgere ancora di più i giovani, che ne hanno tanto bisogno. So che sono stati coinvolti anche i giovani delle scuole, tra cui mia nipote che fa il classico, per fare uno studio sulla nuova zona che hanno aperto oggi".