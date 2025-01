Ricorso alla mediazione. Tempi e costi ridotti: "Ora in città è possibile"

Ridurre drasticamente tempi – e costi – delle controversie civili e commerciali è possibile. Ricorrendo alla mediazione. Due gli importanti vantaggi offerti: durata massima della procedura di soli 6 mesi; costi nettamente inferiori a quelli di una causa civile, e predeterminabili grazie alle specifiche tabelle ministeriali.

Per avviare una procedura di mediazione occorre rivolgersi a un organismo riconosciuto dal ministero della Giustizia, al cui interno operano professionisti abilitati (perlopiù avvocati) che hanno competenza in ambito giuridico, ma anche nelle tecniche di gestione dei conflitti.

A Modena e in provincia ora è possibile grazie alle nuove sedi territoriali attivate da InMediar (Istituto Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato), organismo presente in oltre 300 città italiane. "Il mediatore è una figura professionale specializzata, riconosciuta dal Ministero, terza ed imparziale, che mediante un procedimento informale tenta di mettere d’accordo i soggetti in lite, facilitando il dialogo costruttivo tra di loro e suggerendo alle parti ed ai loro avvocati la soluzione migliore per tutti" spiega Pier Antonio Mori, avvocato civilista ed amministrativista, socio fondatore degli avvocati associati Ghelfi Mori Sgarbi e responsabile della sede InMediar di Modena.