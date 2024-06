Ritrovato il corriere polacco: aveva perso i sensi a causa di un malore

E’ rimasto qualche giorno in un fossato, dopo aver probabilmente avvertito un malore. Un contadino, a trenta km da Modena, si è accorto della sua presenza accanto a un frutteto e ha dato l’allarme. E’ fuori pericolo e risulta ricoverato in area critica a Baggiovara Zbigniew Kopylowicz, il corriere di origine Polacca di 42 anni scomparso nel nulla lo scorso venerdì dopo un incidente avvenuto in A1. L’uomo, era uscito dall’ospedale di Baggiovara dopo essere stato sottoposto ai necessari accertamenti sanitari. Poco prima la famiglia, ovvero la madre e i fratelli avevano parlato con lui ma successivamente, dopo le 18 di venerdì scorso, era sparito misteriosamente nel nulla e il suo telefonino risultava spento. I parenti erano arrivati a Modena dalla Polonia per cercare il 42enne ed era partito anche l’appello degli stessi sulla trasmissione ’Chi l’ha visto’. Ieri l’autista è stato rintracciato in ospedale, dove era stato ricoverato grazie alla chiamata di un cittadino che lo aveva notato, appunto, riverso in un fossato. Nonostante una situazione di disidratazione, il 42enne sta bene e il fratello, Marek ha già annunciato che tornerà a Modena per assistere il fratello. L’uomo è rimasto infatti coinvolto in un incidente avvenuto sull’A1 alle 7.30 di venerdì mattina. Per cause in corso di accertamento, il corriere aveva tamponato il mezzo pesante che lo precedeva ed era rimasto ferito. Il fratello lo aveva chiamato poco dopo: "Era preoccupato per il lavoro – ha detto – temeva di non poter più guidare a causa delle lesioni riportate ed io l’ho rassicurato. Subito dopo è sparito nel nulla. Non lo avevo mai sentito così". Sarà lo stesso autista a spiegare cosa gli sia accaduto una volta uscito dal nosocomio. Ovviamente l’azienda ospedaliera si era subito attivata per capire cosa potesse essere accaduto al paziente e, contemporaneamente, erano partite le ricerche, coordinate dalla prefettura. Domenica è stato appunto notato in un fossato e i soccorsi sono tempestivamente arrivati sul posto: ora è ricoverato, fuori pericolo.

v.r.