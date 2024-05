Salsi, approdo prestigioso nella Gas Sales Piacenza

Il mercato ormai langue, con gli ultimi colpi delle squadre di seconda fascia che andranno a completare i roster di tutte le formazioni di SuperLega, prima che a luglio vengano presentati i calendar. Modena Volley intanto saluta tre suoi prodotti del vivaio, ormai diventati ‘grandi’: Lorenzo Sala andrà a giocare titolare in serie A2 con la neo-promossa squadra calabrese di Palmi, la OmiFer Franco Tigano, dopo la stagione a Taranto e la parentesi a Cannes dove ha contribuito alla promozione in Ligue A della formazione della Costa Azzurra. In A2 anche Elia Bossi che continuerà la sua avventura in Sicilia col Saturnia, formazione che lo scorso anno è retrocessa dalla SuperLega: nell’anno appena concluso poco lo spazio trovato dal centrale friulano, ormai trentenne, che invece dovrebbe avere un minutaggio molto maggiore nella serie cadetta. Infine l’ultimo colpo riguarda Nicola Salsi (nella foto), che approda in una big della nostra massima serie dopo un anno passato in Austria, al Tyrol Innsbruck, che gli ha fruttato uno scudetto e una supercoppa d’Austria. Salsi è stato ufficializzato ieri dalla Gas Sales Piacenza, dove avrà il ruolo di vice-Brizard, ma potrebbe essere un elemento fondamentale nei doppi cambi entrando o con Romanò o con Bovolenta. "Un anno all’estero – ha sottolineato lo stesso Salsi in sede di presentazione – è stato sufficiente come esperienza, finalmente torno nel campionato italiano e in una squadra di alto livello. Non ho impiegato tanto a decidere il mio futuro quando è arrivata la telefonata di Piacenza, dato che arriverò in una società che ha obiettivi importanti e che in pochi anni ha fatto passi da gigante. Mi aspetto un’ottima stagione in una squadra che punta in alto, farò tutto il possibile per poter essere di aiuto durante la settimana negli allenamenti e in partita quando sarò chiamato a dare il mio contributo".

Convocazioni VNL Ottawa. Per il secondo girone di Vnl in programma a Ottawa (Canada) dal 6 al 9 giugno, nessuna variazione per ciò che concerne le convocazioni rispetto a Rio: ci saranno quindi sia Anzani che Sanguinetti, mentre Rinaldi proseguirà la preparazione in Italia sperando di essere convocato a Lubiana dal 19 giugno.

Alessandro Trebbi