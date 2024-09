Sanmichelese senza limiti. Il Fiorano cola a picco

FIORANO

0

SANMICHELESE

3

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Kwakye (74’ Hadine), Torlai (45’Guidetti), Vacondio, Nocetti, Fabbri (85’Rrushi), Mastroleo (80’ Manzo), Corrente, Olmi (63’ Neri), Ienna. A disp. D’Arca, Wusu, Scalabrini, Fornasari. All. Cavalli

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi (77’ Casini), Farina, Ferrari, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini (72’ Rafrafi), Frimpong (77’ Gorzanelli). A disp. Paganelli, Doku, Pasini, Geti. All. Azzurro

Arbitro: Artoni di Reggio

Reti: 12’ Manzini, 15’ Frimpong, 55’ Manzini

Note: ammoniti Kwakye e Merli

La Sanmichelese si prende il derby "ceramico" e con la seconda vittoria di fila risponde al tentativo di fuga della Cdr Mutina, mentre per il Fiorano (quarto ko su 4 gare e 13 gol subiti) è sempre notte fonda. La gara si sblocca subito al 12’, Alicchi per Manzini che dal limite lascia partire un tiro potente ma centrale, il numero uno Baciocchi non trattiene e la palla entra in rete. Immediato il 2-0 che manda io Fiorano al tappeto: ancora Manzini pesca in area l’accorrente Peddis che con un bel sinistro impegna Baciocchi in una gran respinta, arriva però Frimpong e insacca la palla in rete. La Sanmichelese non smette di attaccare nemmeno sul 2-0, al 29’ Frimpong trova a centro area Baisi che di sponda innesca Peddis ma la palla esce di poco. Il Fiorano si vede al 33’ col tiro da fuori area di Olmi che Schiuma blocca in tuffo. Nella ripresa parte forte la squadra di Cavalli e al 51’ Hoxha dalla destra trova Corrente in mezzo all’area, l’attaccante biancorosso di destro mette la palla sopra la traversa a pochi passi dal portiere. Al 53’ punizione di Hoxha per Guidetti che con un gran destro impegna Schiuma in una grande deviazione in angolo. Dal possibile 1-2 al 3-0 il passo è breve e così al 55’ Spezzani dalla sinistra crossa per Manzini che al volo dal limite dell’area trova un grande gol con la palla che si insacca nel sette alla destra di Baciocchi. Al 79’ tiro di Casini potente ma centrale, Baciocchi disinnesca senza problemi l’ultima emozione del derby.