Sassuolo aderisce all’associazione

La città di Sassuolo aderirà all’Associazione Italiana Città della Ceramica (A.I.C.C.). Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo, con una delibera approvata nel corso della seduta di martedi. L’Associazione Italiana Città della Ceramica (A.I.C.C.) è stata costituita nel 1999, con sede a Faenza, non ha fini di lucro e ha per scopo la creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica. L’Associazione opera per la valorizzazione della ceramica italiana, promuovendo un patto di amicizia fra i centri di antica tradizione ceramica. All’associazione aderiscono 34 Comuni di 15 Regioni.