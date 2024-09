Sassuolo, Muharemovic completa la difesa

Dopo gli arrivi di Matteo Lovato e Cas Odenthal, oltre al rientro di Filippo Romagna, ieri il Sassuolo ha completato la rivoluzione dell’intera batteria dei centrali difensivi annunciando l’arrivo di Tarik Muharemovic dalla Juventus, chiudendo un’operazione che si è concretizzata con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto. Classe 2003, nato a Lubiana ma di cittadinanza bosniaca, Muharemovic è un centrale dotato di gran fisico che si è messo in luce, nelle ultime due stagioni, nella Next Gen bianconera. Arrivato a Torino dall’Austria nell’estate del 2021 e aggregato all’Under 19, con la Next Gen ha successivamente sommato 57 presenze e messo a segno due reti, trovando anche spazio sulla panchina della Juventus in Coppa Italia, lo scorso gennaio, ed esordendo a giugno con la nazionale maggiore della Bosnia ed Erzegovina, in amichevole contro l’Inghilterra, per poi disputare anche la sfida contro l’Italia. Muharemovic, che è già in città, sarà già a disposizione per la partita di sabato contro la Cremonese quando Lovato sarà squalificato.

Chiusa l’operazione, in casa Sassuolo tutti, ma proprio tutti, non vedono l’ora che arrivi la mezzanotte di domani, vale a dire la deadline stabilita in Italia per la chiusura del calciomercato per i club professionistici, quella che ogni allenatore vede come una liberazione per poter, finalmente, avere a disposizione una rosa che sia quella e basta. Invece, in casa Sassuolo, si potrebbe andare anche oltre, perché il caso più intricato dell’estate neroverde, quello relativo ad Armand Laurienté, se non si dipanerà entro domani con una cessione, magari in A o in Ligue 1, potrebbe in linea teorica dilungarsi sono al 13 settembre, quando chiuderà il mercato turco, dal momento che sul francese c’è forte l’interesse del Galatasaray. Ammutinatosi in vista dell’addio, Laurienté sta valutando le possibili destinazioni e, al netto della preferenza per la Serie A o la Francia (Marsiglia e Lille), pur di non giocare in B non disdegnerebbe la Turchia, ma il club di Istanbul deve prima convincere il Sassuolo con un’offerta che, tra parte fissa e bonus, non scenda al di sotto dei 18 milioni, minimo per agevolare una cessione necessaria ma che, appunto per le date sfalsate del mercato, potrebbe concretizzarsi anche non nell’immediato. Intanto il gol e la prestazione contro il Bari hanno tenuto alto l’interesse di alcuni club su Thorstvedt (che il tecnico dei pugliesi, Longo, ha definito "illegale, uno che da solo vale come tutto il Bari"), Cagliari su tutti. In entrata, proseguono le voci sul cagliaritano Makombou e sul danese del Venezia Gytkjaer.