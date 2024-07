Sassuolo, si apre il mercato in uscita. Erlic e Thorstvedt i primi a partire

Il mercato che ha aperto i battenti ieri presso il Grand Hotel di Rimini chiude, di fatto, le esperienze in neroverde di Martin Erlic e Kristian Thorstvedt. Sarà un caso, infatti, ma già dal pomeriggio radiomercato ha ricominciato a ‘spingere’ sui nomi del centrale croato e del centrocampista norvegese, tra i tanti che non seguiranno i neroverdi in B e tra i pochi che, pur tra inevitabili alti e bassi, il loro con il Sassuolo di Dionisi prima e Ballardini poi l’hanno fatto.

Appetibili, dunque, e non solo per il campionato italiano anche se nel caso di Thorstvedt, sono state proprio le società di casa nostra le prime a ‘muoversi’, intrigate dalla buona stagione di ‘Thor’ (34 presenze, 6 gol e un assist) e soprattutto dalle potenzialità evidenti del cursore ex Genk, che a dispetto di età ancora giovane – classe ’99 - vanta già una buona esperienza di livello, maturata anche tra Norvegia e Belgio, oltre che in serie A. Su di lui aveva preso, a suo tempo, informazioni il Bologna, poi un sondaggio dell’Atalanta è rimasto tale lasciando tuttavia spazio (ampio) a richieste da parte del Genoa e, notizia di ieri, della Fiorentina. Al netto delle ovvie pretese del Sassuolo, che lo pagò una cifra non indifferente (una decina di milioni, contratto fino al 2027) la cessione appare inevitabile. Tanto quanto lo sarà quella di Erlic: il centrale di Zara è reduce da Euro2024 (mai in campo con la Croazia, però) ed in passato ha avuto vaghi abboccamenti con società estere (Union Berlino, tra le altre) ma è l’Italia, dove arrivò quindicenne, il suo ‘cortile’, e in Italia resterà. Piace al Monza, ma soprattutto all’Atalanta: in entrambi i casi per il Sassuolo non sarà un problema mettersi a sedere e discutere del futuro del difensore – contratto fino al 2026, per lui – che tra l’altro i neroverdi acquistarono dallo Spezia a prezzo di saldo o quasi, 3 milioni, complice un precedente accordo con cui lo stesso Sassuolo lo aveva ceduto ai liguri.

Stefano Fogliani