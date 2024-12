Scontrini di Natale, vince una donna

Sono stati bel 1.747 gli scontrini di regali di Natale acquistati a Pievepelago da metà dicembre nei negozi aderenti che hanno partecipato alla lotteria dell.ass.ne Pievepelago per Te con in premio un viaggio in Europa per due persone. La vincitrice è risultata una cliente del negozio di intimo donna, uomo, bambino, e biancheria per la casa ‘La Pietra Azzurra’ in via Roma 166. Curiosità: i proprietari Azzurra ed Emiliano hanno anche un esercizio a Fiumalbo dove lo scorso ottobre si è avuto la vincita a Win For Life di una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni. L’associazione Pieve Per Te è soddisfatta della buona riuscita dell’iniziativa che ha avuto l’intento di promuovere l’acquisto dei regali di Natale nelle attività commerciali.