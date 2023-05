Scontro tra autocarro e Ferrari durante un test sull’Estense

Rocambolesco incidente ieri pomeriggio sull’Estense.

A restare coinvolti in uno schianto tra due mezzi è stata una Ferrari, alla cui guida si trovava un collaudatore dell’azienda, ed un camion.

L’incidente si è verificato all’altezza di Colombaro e fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito nell’impatto.

In base ai primi accertamenti, la Ferrari viaggiava in direzione Modena, mentre l’autocarro con il quale si è scontrata procedeva in direzione Maranello. Uno dei due mezzi avrebbe perso il controllo, finendo contro l’altro.

Entrambi i mezzi sono finiti poi fuori strada ed ora sono in corso accertamenti, da parte della Polizia locale, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Ferrari si trovava su strada appunto per un test. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere di porre in sicurezza gli autisti e i mezzi coinvolti ma, appunto, nessuno è rimasto ferito nello schianto.

Ha collaborato anche la Polizia Locale di Maranello che ha dato supporto per gestire il traffico.