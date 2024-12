Scoprire le vette con le escursioni

Per il secondo anno il progetto ‘Modena Slow’, curato da ModenaTur e dalla collaborazione con l’Ufficio Turistico di Modena, porta trekking guidati in Appennino Modenese. Si tratta di esperienze di uno o più giorni che vogliono dare la possibilità di avvicinarsi alla nostra montagna e far conoscere le tantissime possibilità di vivere a pieno il nostro territorio. Questa la prima parte di programma. Fanano, 14 dicembre ‘Lassù alla Croce Arcana’ trekking al Punto di memoria "arcana". Pavullo 15 dicembre ‘Aviatori a Montecuccolo’ escursione con storie di Airman e visita al Castello di Montecuccolo.