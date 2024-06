“Scritta in arabo sulla torta, sfiorata la gaffe”

Modena, 6 giugno 2024 – Gaffe sfiorata alla Antica Gelateria Modenese di viale Buon Pastore. A raccontarla sono gli stessi titolari, Paola e Luca, in un post su Facebook che è diventato virale. "Ci chiedono una torta con una scritta in arabo, la nostra prima scritta in arabo. Solo chi scrive sulle torte può capire il livello di ansietà che può generare una richiesta simile. Avevamo già fatto scritte in giapponese e in cinese che apparentemente sembrano più complicate, ma l’arabo ha come scoglio che bisogna rispettare rigidamente un sopra e un sotto la linea".

Ebbene, scrivono i gelatieri, "la scritta era questa ’نحن نحبك’, che significa ’Ti vogliamo bene’, una dedica per la torta di compleanno di una mamma prenotataci dalla sua figlia maggiore appena ventenne".

Presi dalla concentrazione per memorizzare le inclinazioni e le altezze delle lettere, "dimentichiamo quel piccolo segno sulla prima lettera che sembra una ’s’ sospesa. Ebbene, l’indomani siamo dovuti correre ai ripari d’urgenza per correggere da ’نحن نحبك’ a ’نحن نحبل’ . Ovvero da ’ti vogliamo bene’ a ’siamo rimaste incinte’".