Scuolabus in dotazione all’infanzia

Concordia ha completato il rinnovo del suo parco scuolabus. Nei giorni scorsi, infatti, è stato consegnato un nuovo veicolo destinato al trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia e degli alunni della scuola primaria e secondaria. Il mezzo entrerà in servizio a giorni. Il veicolo è alimentato a metano per ridurre al minimo l’impatto ambientale degli spostamenti e conta 42 posti a sedere tutti dotati di cintura di sicurezza: 38 riservati agli studenti, 3 agli accompagnatori e uno all’autista. L’impianto di aerazione dello scuolabus è dotato di un sistema di sanificazione dell’aria. L’acquisto è stato effettuato dall’Unione dei Comuni per una spesa di 150mila euro finanziata dal Comune di Concordia, che con questo mezzo ha completamente rinnovato la flotta dei suoi tre scuolabus.

a. g.