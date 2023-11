Scuole nel mirino, ennesimo furto al liceo Sigonio. Divelto il distrubutore di bevande, rubato l’incasso

Le scuole di Modena non dormono sonni tranquilli. Questa volta è stato il turno del Liceo Carlo Sigonio che, nella notte tra domenica e lunedì, ha subito l’intrusione da parte di alcuni malintenzionati che hanno fatto irruzione nell’edificio per scassinare il distributore automatico di bevande calde. Il furto è stato scoperto ieri mattina dai collaboratori scolastici mentre gli studenti erano impegnati nell’assemblea d’istituto al cinema Victoria. Per l’istituto di Via del Lancillotto 4, si tratta del secondo spiacevole episodio nell’arco di pochi giorni. Nella notte tra il 22 e il 23 novembre, infatti, i ladri erano penetrati nella scuola prendendo di mira sempre lo stesso distributore. Ancora, nella medesima notte, alcuni malviventi avevano compiuto un raid vandalico all’Istituto Barozzi, danneggiando porte e arredi. Dall’episodio registrato a maggio ai danni delle scuole medie Marconi, fino alle intrusioni estive nelle primarie di Nonantola e Bomporto, quello dei furti ai danni delle scuole è un problema che ha martoriato tanti istituti della città e che merita di essere attenzionato da vicino. "Purtroppo – dichiara Cristina Mirabella, dirigente scolastica del Sigonio – l’intrusione è riuscita: i malviventi hanno divelto il vetro basso della porta antipanico che si trova di fronte al mio ufficio, sono entrati nella scuola e hanno scassinato uno dei distributori automatici prelevando i contanti che erano custoditi al suo interno, esattamente come era accaduto tre giorni fa". L’entità del danno è ancora da accertare, mentre è noto che, nel furto tra il 22 e il 23 novembre erano stati prelevati 180 euro in contanti, ai quali va aggiunto il danno al distributore che, stando alle stime dell’azienda Buonristoro, si aggira sui 300 euro. "Questa volta – prosegue la dirigente – hanno tentato di introdursi in tutti e tre i livelli dell’edificio forzando le porte di emergenza: probabilmente cercavano oggetti di valore". Quello di ieri è il quarto episodio che coinvolge il Liceo Sigonio a partire dall’estate.