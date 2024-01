Scuole, riscaldamento ko: studenti a casa: "La manutenzione deve essere prioritaria"

Torneranno a scuola stamattina gli studenti delle scuole primarie Saltini (tre classi interessate) e delle medie Focherini, rimasti ieri a casa per la rottura di due tubature principali che hanno portato alla mancanza di riscaldamento delle strutture. Ma su quanto avvenuto è scoppiata la polemica da parte di molti genitori. "Quello che è successo alle scuole Saltini e Focherini fa sorgere numerosi dubbi circa la manutenzione dell’impianto – afferma Annalisa Arletti, capogruppo Fratelli d’Italia -. La manutenzione delle nostre scuole, infatti, deve tornare ad essere un tema prioritario. Soprattutto negli edifici gestiti dal Comune è compito dell’Amministrazione verificarne periodicamente le condizioni. Sono troppi gli episodi di disagio che si verificano puntualmente negli istituti scolastici di Carpi a causa di guasti. Le famiglie si ritrovano in difficoltà nella gestione dei figli che non sanno a chi lasciarli durante l’orario di lavoro". "Nel bilancio di previsione del Comune di Carpi - prosegue la Arletti - abbiamo visto diversi investimenti di messa "in sicurezza sulle scuole rimandati a data da destinarsi e questo per noi è inammissibile. Immaginiamo che questo guasto non sia direttamente collegato, ma ci dà un’idea della poca cura e attenzione che sono riservate alle scuole". Rimarca sul punto Francesco Natale, responsabile Gioventù Nazionale di Carpi, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia: "Gli studenti e il personale hanno diritto a stare in un ambiente sicuro e confortevole. Troppo spesso le scuole della nostra città non riescono a garantire il benessere adeguato a chi questi ambienti li frequenta ogni giorno. Prendersi cura delle scuole equivale a prendersi cura del futuro del nostro territorio". "Auspichiamo - conclude Francesco Natale - che i problemi vengano risolti il prima possibile e che non si verifichino più episodi inaccettabili come questo perché il diritto allo studio è essenziale e i disagi che questi inconvenienti causano sono enormi e a carico delle famiglie". Dal canto suo, l’Amministrazione comunale afferma che "domani (oggi per chi legge, ndr) le scuole saranno riaperte", afferma Davide Dalle Ave, assessore alle Politiche scolastiche, e che "si è trattato di due perdite nelle tubature principali, che i tecnici hanno provveduto a riparare", sottolinea Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici.

Maria Silvia Cabri