Seminario con Mapei e Panariagroup

Continua il gioco di squadra tra Mapei e Panariagroup. Per il secondo anno consecutivo, i due leader internazionali collaborano nell’organizzazione di un seminario rivolto ad architetti e professionisti del settore delle costruzioni per dare un contributo concreto alla progettazione green in edilizia. Dopo la tavola rotonda realizzata in occasione di CERSAIE e l’evento di formazione organizzato nel novembre del 2023, le due aziende hanno nuovamente unito le forze nel seminario "La pavimentazione a CO2 100% compensata" per presentare le ultime soluzioni in termini di ecosostenibilità come elemento strategico per un maggiore valore ambientale delle costruzioni. Il programma ha approfondito l’importanza della scelta dei materiali per la costruzione degli spazi abitativi, professionali e pubblici, e di quanto la responsabilità degli operatori del settore – architetti, sviluppatori e costruttori – impatterà sempre di più la direzione del mercato edile e le città del futuro. Presso la prestigiosa Salaborsa in Piazza del Nettuno, Marco Levoni e Roberto Casini di Panariagroup sono intervenuti con un panel dedicato a ricerca e innovazione come fattori chiave per favorire la decarbonizzazione della produzione ceramica. A sostegno di questa tesi, sono stati presentati i risultati del progetto Think Zero, grazie al quale la Società ha portato sul mercato un prodotto 100% carbon neutral. Con Think Zero, infatti, Panariagroup ha analizzato l’intero ciclo di vita del suo laminato sottile, per poi implementare nuove tecnologie industriali – da sistemi di riciclo all’efficientamento energetico e risparmio idrico - compensando interamente le emissioni di CO2 prodotte.