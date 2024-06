"Serve una città in cui vivere bene e molto a lungo"

"Insieme abbiamo ascoltato il grido di aiuto provenire dalla città – spiega Monica Medici, espressione del civismo –. Forestami, Amami, Allenami e Sostienimi: da qui è nata l’avventura di Movimento Civico per Carpi e Carpi Futura. Forestami: mettere al centro l’ambiente con piantumazione senza precedenti di piante di ogni genere, su suolo pubblico e privato, creando un grande anello a protezione dell’aria della città. Amami: piano regolatore della culturale per mettere a sistema tutti gli ideatori/produttori di cultura, eventi artistici/culturali 300 giorni l’anno, dentro un Castello aperto e ristrutturato al 100%. Allenami: La costruzione di cinque grandi palestre di quartiere, dove tutti i giovani, ma non solo, abbiano la possibilità di crescere e imparare attraverso uno sport che può diventare agonismo per alcuni, ma benessere e inclusività per tutti. Sostienimi: affrontare il grande divario tra offerta e richiesta di case in affitto in città mediante la costituzione di ‘Fondazione casa’ per prendere in locazione da privati e a sua volta affittare a canone agevolato. Quando andate a votare non chiedetevi chi, ma perché; che città volete per i vostri figli e nipoti e per voi? Con altri 50 ettari di cemento da costruirsi nei prossimi 5 anni? O una città sana delle arti, del sapere e della conoscenza in cui è bello vivere a lungo?".