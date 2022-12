Servono alloggi a prezzi ’umani’ E per gli studenti offerta insufficiente

Nel 2023 la città avrà un nuovo Pug, un piano urbanistico che darà le linee guida dello sviluppo per i prossimi anni. E’ il frutto di un lavoro di grande compromesso: bisogna contenere al massimo il consumo di suolo ma, al tempo stesso, bisogna garantire a chi da anni cerca casa di trovare una sistemazione a prezzi ragionevoli (e a Modena non è per nulla scontato). Poi c’è il grosso tema degli affitti, soprattutto per gli studenti: è inaccettabile che in così tanti si ritrovino senza alloggio in una città che punta a essere universitaria.