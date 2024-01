Sgambamento cani. Il Comune ricerca una nuova area

Cerca un terreno per la realizzazione di un area di un’area sgambamento cani, il Comune di Sassuolo, nella zona dell’Ancora. E si rivolge a chi ne possedesse uno, in quella zona, per acquisirla a titolo di comodato d’uso gratuito: l’area dovrà avere una superficie di circa mq 1500, conformazione pianeggiante e agevole accessibilità dalla via pubblica. Chi fosse interessato può presentare la propria manifestazione di interesse o a mano in Comune o trasmetterla a patrimonio@comune.sassuolo.mo.it, indirizzo cui si possono anche chiedere le informazioni del caso. Il termine per la consegna della manifestazione di interesse è il 9 febbraio.