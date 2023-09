Si rompe un tubo in via Ugo da Carpi Strada paralizzata dal maxi allagamento

Una delle principali arterie della città, in ingresso e in uscita, è rimasta ‘paralizzata’ in parte per tutto il pomeriggio di ieri, a causa la rottura di una tubatura. Con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Ingente, infatti, il quantitativo di acqua che ha letteralmente invaso via Ugo da Carpi, nello specifico all’altezza dell’intersezione con via Dorando Pietri, e che in poco tempo si è propagato lungo tutta la strada. Già dal primo pomeriggio le macchine in transito e i residenti hanno notato lo ‘zampillare’ di acqua, in maniera sempre più consistente. Dopo le innumerevoli segnalazioni di cittadini che si sono ritrovati, con tanto di scopa in mano, a cercare di fare defluire l’acqua che entrava nei rispettivi cortili, sul posto sono giunti i tecnici di Aimag che hanno lavorato ininterrottamente dal pomeriggio per sistemare la rottura di carattere accidentale. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per transennare la vasta area interessata, per consentire i lavori di ripristino della tubatura, e regolare la viabilità, invitando gli automobilisti e ciclisti a scegliere percorsi alternativi. L’acqua ha iniziato a zampillare con una certa pressione da una feritoia in mezzo all’asfalto, pare lunga circa sei metri e ha raggiunto anche le vie laterali, come via Tonelli, via Fratelli Cervi e la stessa via Dorando Pietri. Allagati vari cortili e anche il parcheggio del supermercato che si affaccia sulla strada e che ha subito provveduto al ripristino della normalità per consentire ai clienti di collocare la macchina. Una cinquantina, secondo i primi accertamenti, le utenze rimaste senza acqua nel pomeriggio.

"Mai vista una cosa simile – racconta uno dei residenti interessati dalla spaccatura del tubo -. Dove si è rotta la conduttura principale, l’asfalto si è alzato così tanto che è possibile infilarci dentro una mano". Ieri, già dalle primissime avvisaglie dell’allagamento, Fratelli d’Italia ha espresso il proprio auspicio "ad un veloce intervento per ripristinare la corretta viabilità di una delle arterie più importanti della città". I lavori si sono conclusi verso le 21: durante il pomeriggio, alle utenze sprovviste, Aimag aveva provveduto a consegnare le apposite sacche d’acqua.

Maria Silvia Cabri