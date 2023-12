"Siamo andati oltre le nostre aspettative. Peccato solo per i tre infortuni gravi"

E’ un bilancio positivo quello che Alessandro Luppi, vice presidente del Terre di Castelli, fa del girone di andata in Eccellenza degli oronero di mister Domizzi, secondi a -3 dalla Cittadella. "Il girone di andata è stato al disopra delle aspettative iniziali – le sue parole - ma in perfetto ordine al valore che è stato espresso dalla squadra. Abbiamo la miglior difesa con 8 gol subiti di cui 5 su rigore, alcuni se mi permettete molto dubbi, ma soprattutto abbiamo dato idea di grande compattezza di squadra. Questi sono dati evidenti che mi fanno dire che ce la giochiamo con tutte le altre alla pari. E’ stato fin qui un girone davvero bello e spero che sia così fino alla fine, perché rimanendo in discussione così il verdetto per la il primo posto e i playoff, alla fine non si potrà dire altro che chi ha vinto lo ha meritato. Se riavvolgo il nastro delle nostre 17 giornate il rimpianto più grande è quello degli infortuni, tre tutti gravi: l’ultimo occorso a Gozzi, dopo che avevamo già perso Massari e Uhunamure per problemi molto gravi".

MERCATO. In Prima categoria lo Spilamberto ufficializza l’arrivo dell’attaccante argentino Mauricio German Ahumada (‘90), nella prima parte di stagione all’Anzolavino in Promozione, ed ex Real Casalecchio (9 reti in Prima categoria nel 2022-23) e Vadese in Eccellenza. In Seconda categoria si è chiusa l’avventura di Attilio Cortese alla Fortitudo: il ds, tornato in estate in gialloblù dalla Villadoro, ha rassegnato le proprie dimissioni.

AMICHEVOLI. Un Castelfranco a ranghi dimezzati, con 8 assenze fra infortunati e influenzati, ha battuto in amichevole per 2-0 il Castenaso, terzo nel girone "B" di Eccellenza: la reti portano le firme di Caselli al 51’ e Di Marcello all’80’, in mezzo Cipriano ha colto la traversa. Dopo le sfide di ieri, fra stamattina e oggi pomeriggio si giocano altre gare: alle 10,30 Cdr Mutina-La Pieve a Campogalliano, alle 14,30 Corticella-Cittadella al "Biavati" di Bologna, poi San Felice-Alberonese (ore 14) e la sfida in famiglia Formigine-Formigine Juniores alle 10 al "Pincelli".

