Sicurezza, rifiuti, viabilità: "Ora serve concretezza"

"Siamo al rush finale e lo affronteremo come abbiamo fatto fino a ora: con concretezza e ponendosi dalla parte dei cittadini". Simone Morelli, coordinatore cittadino di ‘Azione’, che appoggia Riccardo Righi quale candidato sindaco della coalizione di centro sinistra, si prepara all’ultima settimana prima delle elezioni amministrative. E lo fa in modo diretto e senza timore di andare anche ‘controcorrente’. ‘Più Azione, meno parole’, è il vostro slogan.

Partiamo da Aimag: qual è la sua posizione?

"A fronte di chi parla di scambi, diffide, io vorrei focalizzarmi sui cittadini: ci vuole un nuovo Patto di Sindacato che tuteli la proprietà pubblica di Aimag, sviluppi il suo ruolo pubblico e quindi i cittadini stessi e le imprese. Non ci sono dogmi: occorre parlare del servizio piuttosto che della governance. Aimag è fondamentale nel momento in cui il servizio che offre è buono".

La raccolta differenziata ha riscosso ottimi successi…

"Certo, ma la città è sporca. Meno premi come ‘Comune riciclone’, e più cassonetti: io propongo che siano ripristinati. Basta discariche a cielo aperto: la raccolta differenziata stessa non è un dogma. Così come occorre intervenire sulla rete idrica".

Il nuovo Piano urbanistico è stato un traguardo importante.

"E’ troppo ‘punitivo’, sono necessari altri strumenti per una pianificazione che guardi altro e alto. Ci dicono di non costruire ma non ci danno i mezzi per riqualificare l’esistente. Si pensi anche al tema affitti: il pubblico può svolgere un ruolo, anche sui suoi immobili. Occorre rivedere il patrimonio immobiliare del Comune, per manutentarlo o destinarlo a usi più appropriati. Si parlava di Sede Unica del Comune un tempo… E poi ci sono altre cose importanti di cui nessuno parla".

Cosa intende?

"Si parla tanto (giustamente) di sicurezza, ma nessuno pensa alla questione dell’autoscala dei vigili del fuoco, e alla loro stessa sede. Tanti slogan, ma non si è fatto nulla".

Proseguiamo sulla sicurezza… "Più illuminazione, più telecamere, più vigili e non escludo neanche l’ausilio della vigilanza privata. Inoltre non dimentichiamo che una città più viva è anche una città più sicura: venerdì alle 20 non c’era nessuno in piazza Martiri. Non ci sarà il Radio Bruno estate, né i grandi concerti, né le grandi mostre. Ci sono giusto quei dehors in piazza Garibaldi e poco altro".

Tema Ztl?

"Sono contrario all’ampliamento della Ztl, così come reputo che le zone 30km/h siano un impedimento alla circolazione efficiente delle merci. Ci consideriamo liberi di dire quello che pensiamo e che siamo. Mi interessano poco le bandiere, mi interessa Carpi".

Maria Silvia Cabri