Sistema elettrico in tilt al campus universitario

Evacuato in via precauzionale il campus del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore. Un incidente tecnico ad un trasformatore durante i lavori che stanno interessando l’edificio dei servizi al Dief, dove sono i quadri elettrici, di fronte all’edifico MO28, ha messo in allarme studenti e docenti. L’inconveniente, che ha prodotto solo un po’ di fumo ma nessuna conseguenza a persone o cose, si è verificato intorno alle 10, compromettendo il regolare funzionamento del sistema elettrico di tutto il campus. "L’anomalia, attribuibile a un guasto in uno dei trasformatori elettrici principali, – afferma una nota dell’università – ha portato all’isolamento energetico dell’intera struttura". Sul posto sono stati chiamate le autorità competenti e i Vigili del Fuoco che hanno affiancato la struttura tecnica dell’ateneo nella ricerca di una tempestiva soluzione al guasto. Per sicurezza il campus è stato completamente evacuato di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e anche dei circa 150 studenti partecipanti ad una summer school e a sessioni di esami programmate, che sono state ovviamente interrotte e saranno ricalendarizzate.