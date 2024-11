Smile, è crisi. Ma mister Santini non rischia

Due soli punti nelle ultime 9 giornate e l’ultimo posto in Promozione a certificare l’avvio tutto in salita per la matricola Pgs Smile, che domenica a Camposanto ha conosciuto il terzo ko di fila in uno scontro salvezza cruciale. Ma la panchina di mister Samuele Santini, condottiero del salto di categoria di maggio, non è in discussione. "E’ un momento complicato – spiega il ds Marco Casini - lo dice la classifica e lo confermano i numeri, con gli appena 6 gol segnati e i 21 subiti. Quella di Camposanto è stata una sconfitta pesante perché era una diretta concorrente, come già successo a San Felice. Paghiamo le troppe disattenzioni che ci stanno in una categoria così difficile, l’anno scorso in Prima non sempre venivi punito, ora non c’è scampo al primo errore. Ma mister Santini non è in discussione perché siamo certi che sia uno dei pochi allenatori che ci può tirare fuori da questa situazione. Tutti noi, società mister e giocatori, abbiamo sbagliato qualcosa, adesso però serve una reazione d’orgoglio della squadra. Sei punti in 12 gare sono pochi, ora è il momento di lasciare sul campo tutto. E come società stiamo già lavorando per consegnare al mister dal primo dicembre qualche rinforzo per dare la caccia alla salvezza".

Panchine. Fiducia al 100% in mister Roberto Sarno anche per il Corlo, altra neopromossa che in Prima "C" viene da 4 ko di fila e viaggia al terz’ultimo posto, ma con un confortante +6 sul Montagna ultimo. Occhio invece in Prima "D" a Pavullo, che col ko di Savignano è scivolato all’ultimo posto e non vince da 9 gare: la gara di domenica a Quarantoli potrebbe essere decisiva per il futuro di mister Russo.

