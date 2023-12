Smog, oggi e domani nessuna limitazione

Nella giornata festiva di oggi così come domani non saranno attivate misure antismog di limitazione alla circolazione stradale. Il 10 dicembre è invece confermata la domenica ecologica e saranno attive le misure ordinarie in vigore nei giorni feriali, con il blocco dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli più inquinanti. Per la festa dell’Immacolata, infatti, il Comune ha stabilito con propria ordinanza che non fossero attivate limitazioni alla circolazione e, sulla base del bollettino emesso da Arpae, non risulta necessario predisporre misure emergenziali nemmeno nei giorni a seguire. Per la domenica ecologica, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali non potranno circolare: i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 (anche se dotati di filtro antiparticolato); veicoli Gplbenzina o metanobenzina Euro 0 (pre euro) ed Euro 1; i ciclomotori e i motocicli Euro 0 (pre euro) ed Euro 1. Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali.