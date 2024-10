Sognando il ‘Mare fuori’ Elio è scanzonato

Una settimana nel segno del musical. Sabato 26 e domenica 27 al teatro Comunale di Modena, arriverà "Mare fuori" (nella foto), tratto dall’omonima fiction tv, con la regia di Alessandro Siani: fra le mura del carcere minorile di Nisida, alcuni ‘ragazzi interrotti’ riflettono sul loro passato e sul loro destino. In scena alcuni dei protagonisti della serie, fra cui Maria Esposito (Rosa Ricci). E sempre sabato e domenica al Michelangelo tornerà "Footloose" nella versione della Compagnia delle MoRe: come nel film del 1984, il trionfo del rock e della danza contro i divieti. Ancora sabato sera, al teatro Carani di Sassuolo, Elio si divertirà a esplorare un repertorio di ‘canzoni scanzonate’ nel nuovo spettacolo "Quando un musicista ride". Venerdì 25 all’Hangar Rosso Tiepido, il chitarrista Michele Bonifati presenterà l’album "Three knots", poi domenica al Piccolo teatro Alberione, il racconto di Claudio Corrado e la voce di Sabrina Gasparini ci porteranno nel mondo di Luigi Tenco.

"Tutto Vivaldi" e l’arte del violino barocco nel concerto (con la Compagnia de Violini, Alessandro Ciccolini e Domenico Scicchitano) che il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" presenterà mercoledì 23 alla chiesa di San Giorgio a Sassuolo: poi domenica pomeriggio al Museo Civico di Modena, "Musica e fiabe alla corte del Re Sole", tutto per i bimbi, con l’Ensemble Polytropon.

s.m.