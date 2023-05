"Sollecitazioni continue, ma i cumuli restano lì"

"Questa è la situazione di Via Monza dopo 3 giorni dalla segnalazione sul Rifiutologo. Nulla è stato fatto, anzi è aumentato il numero di sacchetti", protesta il signora Luca Malagoli, mentre la signora Cinzia fa presente che "Hera non può negare che la raccolta funzioni nei quartieri dove è a regime da più tempo perché semplicemente molti rifiuti vengono conferiti e abbandonati nelle zone ’libere’. Ma quando anche queste saranno a regime cosa succederà?". Dal canto suo il signor Mario Neri documenta lo stato di viaTiraboschi oggi 29 maggio, uguale a quello del giorno 25, nel quale i residenti ubbidienti e consapevoli depositarono i sacchi plastica per la raccolta. Mai avvenuta malgrado tre solleciti telefonici. In compenso i residenti di cui sopra hanno letto i responsabili dell’ipotetico servizio (ben pagato) dichiarare che i suddetti residenti debbono essere educati. Da chi?"