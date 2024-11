Solo un pari a Bologna per il Carpi. Il Rapid fa 4 su 4 e resta in vetta

E’ un pareggio che non può soddisfare quello con cui la Len Solution Carpi torna dal derby di Valsamoggia col Bologna United nel recupero di Serie A Silver. La squadra di Agazzani rimanda per la quarta gara di fila la vittoria (2 pari e 2 ko) e resta a -2 dal secondo posto. L’avvio aveva fatto ben sperare con il 9-6 del 16’, poi un black out di 4’ costa un parziale di 6-0 e Bologna è sul 12-9 al 20’, virando sul 18-14 a metà gara. Il massimo vantaggio rossoblù è il +6 firmato da Perez in sottomano al 35’. Ci pensa Nocelli a scuotere Carpi e Serafini firma a 54’ il -1 (27-26). Da una palla recuperata da Nocelli per El Sabbagh arriva anche il pari. Dall’altra parte è ancora l’ex Rossi a riportare avanti Bologna, ma Sortino in contropiede risponde prontamente per il 28-28. L’ultima chance è per i padroni di casa, ma la grande parata di Villarroel poi il muro difensivo di El Sabbagh evitano la sconfitta. Clas. Trieste 12, Romagna e Belluno 8, Haenna 7, Carpi, Campus Italia e Molteno 6, Bologna e Cologne 5, Verdeazzurro 4, Lanzara 3, Mascalucia 2. CARPI. Villarroel, Serafini 3, Mazzanti 3, Nocelli 5, Carabulea 6, Leonesi, Vastano, Karoui, Bendini, Bandini 2, Sortino 5, Quaranta, El Sabbagh 2, Ben Hadj Ali 1, Pellegrino 1, Martini. All. Agazzani.

Serie B. Il Rapid Nonantola non si ferma e con la quarta vittoria su 4 risponde ai successi di Faenza venerdì e ieri Rubiera (29-26 sul Marconi) restando in vetta. Nel debutto alla "Alighieri" finisce 30-25 con Parma una gara condotta dall’inizio (14-13 al riposo), che nella ripresa ha portato i rossoblù anche sul +6, trascinati da Monzani (8), Rizzello (7) e Melchiorri (5). Pronto riscatto per la Carpine, che batte 34-25 il Ravarino nel derby. Modena invece paga i troppi errori e si arrende 29-24 a Imola, dopo aver chiuso avanti 16-15 a metà gara: non bastano i 6 gol di Fiorini e i 4 a testa di Chiaromonte e Ori. Clas. Faenza, Rapid e Rubiera 8, Carpine, Marconi, Parma, Estense * 4, Imola e Modena 2, San Lazzaro **, Ravarino *, Romagna e Imola 0.

d.s.