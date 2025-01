"Sono necessari più controlli"

È giovanissima Asia Mori, studentessa modenese, che fa il punto sulle criticità su cui intervenire in centro storico ed elenca alcuni aspetti su cui è necessario "puntare i riflettori". "Vivere e girare per il centro storico rimane sempre una bellissima esperienza. Ma, purtroppo, lo scenario non è più sicuro come invece poteva essere in passato. I rischi infatti ci sono, soprattutto per le giovani donne che spesso vengono prese di mira e non sempre ci si sente sicuri a muoversi da sole. Servirebbero quindi più controlli per arginare questo fenomeno che ci preoccupa – sottolinea – perché non sempre tutte le zone sono ben frequentate, soprattutto alla sera".