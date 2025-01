Sorpresi a bivaccare. Scatta il Daspo

Mirandola inaugura la stagione dei Daspo cittadini ed i primi a fare le spese di questa misura restrittiva di sicurezza e ordine pubblico sono due cittadini stranieri di origine tunisina. La Polizia Locale di Mirandola, infatti, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, ha emesso il severo provvedimento nei confronti dei due cittadini, perché sorpresi a bivaccare presso lo stabile dell’ex sede della Polizia Locale, ora abbandonata, in Via Roma. L’intervento è stato reso possibile anche grazie al supporto avuto dall’unità cinofila, che ha consentito di individuare la provenienza dei rumori emessi dai due stranieri, i quali si erano accampati in un’area attualmente non accessibile, lontana dalla vista. I due individui non potranno più accedere all’area circostante l’ex sede della Polizia Locale.