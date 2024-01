Sospetto amianto a Garofano: "Segnalazioni da verificare"

Il comitato di Carpi di Ona, Osservatorio nazionale amianto (competente anche per Savignano), ha presentato ieri un accesso agli atti al Comune per sospette coperture contenenti amianto a Garofano di Savignano. A darne notizia è lo stesso coordinatore di Ona Carpi, Mirco Zanoli, che sta seguendo la pratica assieme al presidente nazionale di Ona, Ezio Bonanni. "Dopo avere ricevuto segnalazione da parte di cittadini in merito alla possibile presenza di coperture contenenti cemento amianto presso un’area dove insiste un gruppo di edifici, sita nelle adiacenze della Strada Provinciale 523 in frazione Garofano – spiega Zanoli – e tenuto conto che nelle immagini da terra si intravedono lastre disconnesse e addirittura alberature presenti all’interno degli edifici che attraversano le coperture in ondulina, abbiamo richiesto al Comune copia del documento sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. Ringraziamo i cittadini che hanno fatto la segnalazione e auspichiamo un riscontro urgente da parte del Comune di Savignano". Da parte sua, il sindaco Enrico Tagliavini risponde: "Abbiamo appena cambiato la responsabile dell’ufficio ambiente che prenderà sicuramente visione della richiesta e, nel caso dovessero servire, si interfaccerà con Ausl Sanità Pubblica per il sopralluogo. A quel punto, se il sopralluogo darà delle prescrizioni, faremo ordinanza alla proprietà per ottemperare alle prescrizioni, come già fatto in altre occasioni".

m.ped.