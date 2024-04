Spazi all’ex Estense, rinnovato l’accordo per la gestione

Via libera del Consiglio comunale di Modena all’aggiornamento dell’Accordo di programma con l’Azienda Usl per la definizione dell’utilizzo degli spazi dell’ex Ospedale Estense. L’edificio è ora in gran parte utilizzato a scopi culturali, rappresentando la nuova ala del Palazzo dei Musei, ma rimane un’area destinata ad attività della sanità locale, come sede della Casa della Comunità e della Centrale operativa territoriale (Cot), per complessivamente 1.294 metri quadri di proprietà dell’Azienda sanitaria. Consiglio comunale ha approvato la delibera, presentata dal sindaco Muzzarelli, che ridefinisce dal punto di vista patrimoniale l’assetto dell’edificio e stabilisce il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario concordando la permuta della piena proprietà degli spazi, con il passaggio al Comune di 12.242 metri quadri per attività culturali.