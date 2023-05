Sport e diritti: la tre giorni con Buffa, Longhi e Servillo

A Maranello da venerdì a domenica (26-28 maggio) è in programma la fase conclusiva della rassegna Sport+, tre giorni di spettacoli, talk e iniziative al Parco Ferrari (in caso di pioggia all’Auditorium Enzo Ferrari). Si parte venerdì alle 18,30 con il talk ’Cittadinanza olimpica, di sport e diritti’ con Lorenzo Longhi e Unilez Takyi; alle 21,30 il ’Concerto per Jack London. Un melodramma jazz d’amore e pugilato’. spettacolo con Fabrizio Bosso, Luciano Biondini e Silvio Castiglioni. Sabato si parte alle 18,30 con il talk ’Major Taylor, il negro volante’ con Lorenzo Longhi e Alberto Molinari sulla storia del primo ciclista di colore tra sport e razzismo, si prosegue alle 20,30 con ’Sócrates e la Democrazia Corinthiana’. Alle 21.30 lo spettacolo ’Due pugni guantati di nero’: accompagnato da Alessandro Nidi al pianoforte, il giornalista Federico Buffa racconta la storia dietro la foto che raffigura gli atleti di colore Tommie Smith e John Carlos sul podio alle Olimpiadi a Città del Messico del 1968, con i pugni alzati. Domenica 28 maggio alle 18,30 Subbuteology, laboratorio ludico dedicato al Subbuteo, alle 20,30 ’90 minuti di libertà’, spettacolo sul campionato di calcio del 1944 e il bombardamento di Modena, alle 21,30 ’Il resto della settimana’ con Peppe Servillo.